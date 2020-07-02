İran ve ECO Kültüre Kurumu arasındaki işbirliği gelişecektir

ECO Kültürel Kurumu Başkanı Server Bahti, İslami İrşat Bakan Yardımcısı Mohsen Cevadi ile yaptığı görüşmede ECO üyesi ülkeleri arasındaki işbirliğinin gelişmesine vurgu yaparak, önemli işbirliği imkanlarından birinin bilim, sanat ve edebiyat büyüklerinin anma törenleri olduğunu söyledi.

Bu alanda bir çok kültürel ortaklık mevcut olduğunu ifade eden Server, kitapların basımı ve yayını, çevirisinin de diğer programlar olabileceğini belirtti.

ECO Kültürel Kurumunda bir ok dile çevrilen kitaplar olduğunu ifade eden Server, bunların yayınlanmayı beklediklerini söyledi.

ECO üyesi ülkelerin kütüphanelerinin zenginleştirilmesi gerektiğini ifade eden Server, üye ülkeler arasındaki kütüphanelere kitap bağışı yapılmasını istedi.

Bölge ülkeleri arasında Kitap Fuarları düzenlenmesini isteyen Server bu şekilde ülkeler arasındaki irtibatın gelişeceğini söyledi.

Cevadi de İran’ın işbirliğine hazır olduğunu belirterek, ECO ülkelerindeki kültürel şahsiyetlerin anma töreni için çalışma grubu oluşturulabileceğini söyledi.

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2012