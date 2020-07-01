Musevi: İran savunma gücünü arttırmak için tüm meşru çabasını harcayacaktır

Musevi, ABD’nin İran ile ilgili özel temsilcisi Brian Hook’un bölge ülkelerine yaptığı ziyarette İran aleyhinde sarf ettiği sözlere ve tehditlerine değinerek, kendisinin sözlerinin temelsiz olduğunu söyledi.

İran’ın savunma politikasının belli olduğunu ve içerinin tamamen savunma amaçlı olduğunu ifade eden Musevi, bölgedeki esas tehdidin Amerika’nın varlığı, bölgeyi askeri üstlere çevirmesi ve bölgede korku yaratarak ilerlemesine engel olması olduğunu söyledi.

Musevi, Amerika’nın bölge ülkelerine silah satışlarını şiddetle eleştirerek, bu silahların Yemen, Irak, Suriye, Filistin halkları aleyhine kullanıldığını ve bu silahlarla bölgenin silah ambarına döndüğünü söyledi.

Musevi, bölgenin güvenliğinin bölge ülkeleri tarafından temin edilmesi İran’ın ilkesel ve sabit politikası olduğunu söyledi.

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2012