1 Tem 2020 22:35
Journalist ID: 1942
News Code: 83841527
0 Persons

Musevi: İran savunma gücünü arttırmak için tüm meşru çabasını harcayacaktır

Musevi: İran savunma gücünü arttırmak için tüm meşru çabasını harcayacaktır

Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ‘’Madem ABD yetkilileri İran milleti aleyhine askeri seçenekten bahsediyorlar ve bölgeden çıkışlarını geciktiriyorlarsa, İran’da iç imkanlara dayanarak kendi savunma gücünü arttırmak için her türlü meşru çabayı harcayacaktır. ‘’ dedi.

Musevi, ABD’nin İran ile ilgili özel temsilcisi Brian Hook’un bölge ülkelerine yaptığı ziyarette İran aleyhinde sarf ettiği sözlere ve tehditlerine değinerek, kendisinin sözlerinin temelsiz olduğunu söyledi.

İran’ın savunma politikasının belli olduğunu ve içerinin tamamen savunma amaçlı olduğunu ifade eden Musevi, bölgedeki esas tehdidin Amerika’nın varlığı, bölgeyi askeri üstlere çevirmesi ve bölgede korku yaratarak ilerlemesine engel olması olduğunu söyledi.

Musevi, Amerika’nın bölge ülkelerine silah satışlarını şiddetle eleştirerek, bu silahların Yemen, Irak, Suriye, Filistin halkları aleyhine kullanıldığını ve bu silahlarla bölgenin silah ambarına döndüğünü söyledi.

Musevi, bölgenin güvenliğinin bölge ülkeleri tarafından temin edilmesi İran’ın ilkesel ve sabit politikası olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz.   https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
4 + 4 =