Zarif: Suriye’de barış sağlanacaktır

Zarif, İran-Türkiye ve Rusya Liderlerinin video konferans yöntemiyle Astana Formatında düzenlenen Suriye konulu toplantının ardından Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.

Zarif mesajında 3 garantör ülkenin gerginliklerin azaltılması, siyasi sürecin devamı, insani yardımlar konusunda anlaşmaya vardığını belirterek, Suriye’de barışın sağlanacağını söyledi.

Ruhani, Astana Süreci'nin Suriye krizinin barışçıl yollarla çözüme kavuşması yolunda tek başarılı süreç olarak birçok getirisi olduğunu belirterek, 'ABD'nin gayrımeşru ve insanlık dışı eylemleri, Suriye'nin dost ve müttefiği ülkelerin iradesinde sorun yaratamayacaktır' dedi.

Korona salgını nedeniyle İran-Türkiye-Rusya Liderler Zirve Toplantısı'nın ertelendiğine değinen Ruhani, 'Bu süre boyunca Suriye sahnesinde büyük gelişmelere tanık olduk. Bu nedenle bu zirveyi sanal olarak yaparak, ilk fırsatta bizim evsahipliğimizde yüz yüze bir toplantı yapmayı umuyoruz' diye konuştu.

ABD'nin askeri baskı ve terör örgütleri aracılığıyla elde edemediğini ekonomik baskı veya Suriye halkını cezalandırarak da elde edemeyeceğinin altını çizen Ruhani, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Bugün Suriye krizinin başlamasından 9 yıl geçmesine rağmen, bu krizin tek çözüm yolunun siyasi olduğu ve askeri çözümü olmadığı kanısındayız.

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2012