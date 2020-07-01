1 Tem 2020 22:14
Journalist ID: 1942
News Code: 83841504
0 Persons

Galibaf: Siyonistler sadece direniş dilinden anlıyorlar

Galibaf: Siyonistler sadece direniş dilinden anlıyorlar

Tahran, IRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Mohammad Bager Galibaf, zamanın Siyonistlerin anladığı dilin direniş dili olduğunu gösterdiğini belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir telefon görüşmesi yapan Galibaf, Filistin mücahitlerin direnişini takdir ederek, Filistinli liderlerin direnişin devamı ve Siyonist düşmana zaferlerdeki rolünü takdir etti.

İran’ın her zaman Filistin’in destekçisi olduğunu ifade eden Galibaf, İran’a göre Filistin mücahitlerinin direnişinin Yüzyılının Anlaşması ve Siyonistlerin ilhak planlarını suya düşüreceğini söyledi.

Galibaf, bazılarının işgalci rejimle ilişkilerin normalleşme çabasının stratejik hata olduğunu söyledi.

Haniye de Filistinlilerin İran’ın desteklerini takdir ettiklerini ve yakın işbirliği ile Yüzyıl Anlaşması ve ilhak planlarının engellenmesini temenni etti.

Twitter'da Takip Ediniz.   https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 9 =