Galibaf: Siyonistler sadece direniş dilinden anlıyorlar

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir telefon görüşmesi yapan Galibaf, Filistin mücahitlerin direnişini takdir ederek, Filistinli liderlerin direnişin devamı ve Siyonist düşmana zaferlerdeki rolünü takdir etti.

İran’ın her zaman Filistin’in destekçisi olduğunu ifade eden Galibaf, İran’a göre Filistin mücahitlerinin direnişinin Yüzyılının Anlaşması ve Siyonistlerin ilhak planlarını suya düşüreceğini söyledi.

Galibaf, bazılarının işgalci rejimle ilişkilerin normalleşme çabasının stratejik hata olduğunu söyledi.

Haniye de Filistinlilerin İran’ın desteklerini takdir ettiklerini ve yakın işbirliği ile Yüzyıl Anlaşması ve ilhak planlarının engellenmesini temenni etti.

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2012