Cumhurbaşkanı Ruhani: Astana Süreci, Suriye krizinin çözümü için tek başarılı süreçtir

Video konferans yoluyla düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı Astana Süreci Zirve Toplantısı'na katılan Ruhani, konuşmasının başında, 'Siz değerli dostları görmekten çok mutluyum. Günümüz koşulları nedeniyle video konferans yoluyla görüşmeye mecbur kaldık' ifadesini kullandı.

Korona salgını nedeniyle İran-Türkiye-Rusya Liderler Zirve Toplantısı'nın ertelendiğine değinen Ruhani, 'Bu süre boyunca Suriye sahnesinde büyük gelişmelere tanık olduk. Bu nedenle bu zirveyi sanal olarak yaparak, ilk fırsatta bizim evsahipliğimizde yüz yüze bir toplantı yapmayı umuyoruz' diye konuştu.

Suriye halkı ile devletini daha büyük bir güçle destekleyeceğiz

Korona salgınına rağmen ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar isimli insanlık dışı yaptırımlar uyguladığını ve bunun bir tür ekonomik terör olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Ruhani, 'İran İslam Cumhuriyeti olarak başta Suriye olmak üzere dünyada halklara karşı her türlü ambargoyu kınıyor ve Suriye halkı ile meşru hükümetine verdiğimiz desteği sürdüreceğimizi vurguluyoruz. ABD rejiminin gayrımeşru ve insanlık dışı eylemleri, Suriye dost ve müttefiği ülkelerin iradesinde herhangi bir sorun ouşturamayacaktır' değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin askeri baskı ve terör örgütleri aracılığıyla elde edemediğini ekonomik baskı veya Suriye halkını cezalandırarak da elde edemeyeceğinin altını çizen Ruhani, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Bugün Suriye krizinin başlamasından 9 yıl geçmesine rağmen, bu krizin tek çözüm yolunun siyasi olduğu ve askeri çözümü olmadığı kanısındayız.

Astana Süreci garantör ülkeleri olarak her daim vu süreç çerçevesinde oluşturulan anlaşmalar kapsamında Suriyeli-Suriyeli görüşmelerini destekliyor ve Suriye dahil bölge genelinde IŞİD, el-Kaide ve diğer terör örgütleri ile mücadeledeki kararlılığımızı vurguluyoruz.

Günümüzde bir.ok fedakarlığın yaşandığı terörle mücadeleden gururla bahsediyoruz. Burada yeri gelmişken başta Şehit General Süleymani olmak üzere bütün terörle mücadele şehitlerini anıyorum.

ABD terörle mücadele ettiği iddiasına karşın, bölgede terörle mücadele kahramanı ve yol arkadaşlarını şehit ederek, terör konusundaki yalan iddiasını gözler önüne seren tek ülkedir.

Bölgede terörle mücadele, en son terörist etkisiz hale getirilene kadar sürdürülecektir

Bölgede terörle mücadele, en son terörist etkisiz hale getirilene kadar sürdürülecektir. Bu yolda askerlerin can güvenliği tehlikeye düşmemeli ve terör örgütlerine halkı canlı kalkan olarak kullanmasına müsaade etmemeliyiz.

Terörle mücadeleden bahsederken, Suriye milli egemenlik ve bağımsızlığına saygı duymak, kuşku götürmez bir ilke olarak öne çıkıyor. Birleşik, bağımsız ve yabancı güçlerin gayrımeşru varlığı olmayan bir Suriye sayesinde uzun yıllar sonra acı çeken bu halkın yaşadığı topraklara huzurun gelmesi ile birlikte, komşulardaki istikrar ve güvenlik de sağlanacaktır.'