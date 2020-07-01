İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 191 bin 487’ye yükseldi

Dünden bu yana 2 bin 549 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Lari, son 24 saatte bu vakalardan 141’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bin 958’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 230 bin 211’e yükseldiğini, 191 bin 487 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüse yakalanan vakalardan 3 bin 81'inin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 693 bin 424 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

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