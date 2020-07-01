Beşiktaş'a İranlı Golcü

Kartalhaber'de yer alan habere göre, Beşiktaş, Fransız ekibi Amiens’in İranlı golcüsü Saman Ghoddos için nabız yokluyor. Yönetim, 26 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için temaslara başladı. Sezon sonunda kadrosunda büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Beşiktaş, forvet hattı için de girişimlerini hızlandırdı. Beşiktaş’ın, Aytemiz Alanyaspor’lu Papiss Cisse’ye ek olarak hücum hattında Fransız ekibi Amiens’in İranlı golcüsü Saman Ghoddos için de görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

Amiens’e 2 yıl önce 4 milyon Euro karşılığında İsveç ekibi Östersund’dan transfer olan 26 yaşındaki Saman Ghoddos, Fransız kulübünde 35 maçta 5 gol kaydetti. Beşiktaş, Fransız kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bu bulunan futbolcuyu, kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Saman Ghoddos, forvet hattına ek olarak orta sahanın sol ve sağ bölgelerinde forma giyebiliyor.