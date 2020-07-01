İran elektrik sanayiinde büyük sıçrama: 20 büyük proje hayata geçecek

Bu 20 devasa projenin uygulanması sonucu ülkemizin elde edeceğini kazanımlara ilaveten, bölge elektrik kutbuna dönüşmemiz için büyük bir adım atılmış olacak.

Elektrik ağındaki karartmaların sıfıra inmesi, ülkenin ihtiyaç duyduğu elektriğin sağlanması, gaz türbinleri yakıtları için gaz kondensatının kullanımı, dağıtım sektöründe enerjinin heba olmasının önlenmesi, santrallerin verimliliğinin artırılması, Hürmüzgan ilinde 1400 megavatlık bir santralin inşası ve ülke iklimi ile uygun ilk ulusal santralin hayata geçmesi, yapılacak 20 devasa projeden elde edilmesi planlanan hedefler arasında.

Ayrıca elektrik ağında optik fiberin kullanım alanının genişletilmesi, elektrik şarj istasoyunlarının artırılması, benzin yakıtlı 50 bin motosikletin elektrikli motosikletlerle değişimi, teknik ve teknik olmayan bütünleştirme temelinde elektrik dağıtım konusunda dijital dönüşüm, ülke santrallerinin toplam kapasitesindeki yenilenebilir enerjilerin kapasitesinin payının minimum yüzde 2'ye çıkarılması, yüksek verimli klima cihazının yapımının tam desteklenmesi ve Sanayi, Bakanlığı'nın iş birliği ile klimalardaki enerji standartlaştırmanın hayata geçirilmesi, 20 projenin güttüğü diğer amaçlardandır.

Sanayi Bakanlığı ile elektrik sanayii de yerel projelerin yanı sıra uluslararası programlara da sıcak bakıyor. Örneğin İran-Ermenistan elektrik hattının 400 kilovoltluk 3. hattının tamamlanması, komşu ülkelere elektrik ihracatının artırılması ve Azerbaycan üzerinden İran elektriğinin Rusya'ya bağlanması bu uluslararası hedeflerden bazılarıdır.