İran-Irak ilişkileri zirvede kalacaktır

İRNA’ya röportaj veren İran'ın Irak ve Suriye Ekonomik İlişkiler Ofisi başkanı olarak çalışmakta olan eski Bağdat Büyükelçisi Danayifer, iki ülkenin, özellikle de korona salgını sonrası dönemde ortak yatırımların iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin başarısında etkili faktörlerden biri olarak kabul edildiğini ve iki ülke arasındaki ticaretin yılda 20 milyar dolara ulaşacağını umduğunu kaydetti.

İran'ın ihracatını düzenlemesi için bir fırsat olarak çeşitli ihtiyaçları olan 15 komşu ülkenin varlığını değerlendirdiğini açıklayan Danayifer, 'Mevcut durumda İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye ile güçlü ve dostane bir ilişkisi var. Suriye ise zor bir iç çatışma döneminden geçmektedir. Suriye'ye karşı güvenlik sorunu yaklaşık dokuz yıldır sürüyor. Bu durumda İran İslam Cumhuriyeti her zaman Suriye hükümetinin yanında durdu ve şimdi Suriye ile en iyi ilişkilere sahibiz. Bugün, İran ile Suriye arasındaki ilişkilerin tüm bileşenleri, seçenekleri ve göstergeleri olumludur’ diye konuştu.

IŞİD ile mücadelede General Süleymeni'nin rolüne değinen Danayifer, ’Kuşkusuz, dünyadaki hiçbir yetkili, onun gibi, IŞİD adlı canavara karşı mücadelenin ön saflarında yer almamıştır. Bölgede İslam adına doğan ve tüm insani temel ve ilkeleri ihlal eden eylemler yapan IŞİD canavarına karşı kesinlikle Generak Süleymani'nin yokluğu, insanlığa büyük ve ciddi bir darbe olacaktır ’ifadesini kullandı.

Danayifer, ABD'eki gelişmelerden bahsederek, ’Bugün, Amerika Birleşik Devletleri'nin düşüşünün işaretleri çok belirgin hale gelmiştir. ABD artık koronadan önceki ABD olmayacak. Günümüzde Amerikan toplumundaki en büyük sorun sağlık ve tedavi alanındadır’ diye ekledi.

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