Hava savunmamız dışa bağımlı değildir

Ordu Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, İran-Azerbaycan sınırında Bilesuvar ilçesindeki Şehit Nadıri radar sitesinde incelemelrde bulunan General Musevi, burada yaptığı açıklamada, radar sistemlerinin ülke semalarını gözetlemedeki stratejik önemine değinerek, 'Günümüzde yerli radaları kullanmak, hava savunmamız için bir güç noktasıdır ve İran semaları da hava savunma unsurlarımızın titiz gözleri ile gece gündüz gözetlenmektedir.' diye belirtti.

Hava savunmanın gençlerin ve yerli imkanlar sayesinde füze, radar, iletişim, bilgi, keşif ve gözetleme konularında kendi ihtiyaçlarını karşılayabildiğini ve dışa bağımlı olmadığını dile getiren General Musevi, 'Hava savunma, savunmanın ön cephesidir ve bu konudaki gücümüzü artırma için daha çok çaba sarfetmeliyiz.' diye ekledi.

İnceleme sırasında Hava Savunma Gücü Komutanı General Alirıza Sabahiferd de hazır bulundu.