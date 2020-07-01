BM Güvenlik Konseyi toplantısında Nükleer Anlaşma'ya koşulsuz destek verildiğini kanıtladı

Twitter hesabından açıklama yapan Baidinejad, ’ABD, müttefikleri arasında o kadar izole edilmişti ki Pompeo derhal toplantıyı terketti' ifadesini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi toplantısı, Genel Sekreter'in Nükleer Anlaşma ile ilgili BMGK 2231 sayılı kararın uygulanmasına ilişkin raporunu incelemek için dün akşam video konferans yoluyla yapıldı.

Koronavirüs salgını ve New York'taki toplantıların askıya alınması nedeniyle sanal olarak yapılan bu toplantıda Genel Sekreter'in raporu okunarak başladı.

ABD Dışişleri Bakanı bu toplantıda İran silah ambargosunun sona ermesinin uluslararası barış ve güvenlik için bir tehdit olduğunu iddia etti.

Pompeo, BM Güvenlik Konseyi'ne hitaben yaptığı konuşmada, ’Bu konseyin iki seçeneği vardır: ya bu uluslararası organ, dayanak noktası olan uluslararası barış ve güvenliği temsil etmeli ya da misyonunun ve Birleşmiş Milletler'in ideallerinin aksine İran silah ambargosunun devam etmesine izin vermelidir’ diye belirtti.

Pompeo, ’Eğer harekete geçmezseniz, İran 3 bin kilometre menzile sahip Rus savaş uçaklarını satın alarak Roma, Varşova ve Riyad'ı vurabilir. İran, denizaltı filosunu modernize edebilir ve Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki nakliye özgürlüğünü tehdit edebilir. Ayrıca vekil güçleri için gelişmiş silahlar sağlayabilir’ dedi.

Dışişleri Bakanımız Muhammed Cavad Zarif de bu toplantıda yaptıpı açıklamada, ABD'nin İran'a karşı düşmanca davranışlarına işaret ederek, ’Uluslararası toplum ve özellikle BM Güvenlik Konseyi, uzun zaman önce ABD hükümetini, tüm İran ulusuna karşı ekonomik terörizm başlatmasını, kasıtlı olarak gıda ve ilaçtan mahrum etmesini ve telafisi mümkün olmayan zarar vermesi gibi eylemleri dolayısıyla hesap vermek zorunda bırakmalıydı’ dedi.

Zarif ayrıca 'ABD, kendi seçimleri için malzeme olarak kullandığı İran halkına verilen tüm zararları tamamen telafi etmelidir’ diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489