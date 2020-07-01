BM Güvenlik Konseyi ABD'nin İran karşıtı eylemini desteklemedi

Twitter hesabından açıklama yapan Taht-ı Revançı, ’Bugün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, Nükleer Anlaşma ve 2231 sayılı kararı desteklediklerini bir kez daha vurguladı. Onların konuşmaları, 2231 sayılı kararı ihlal eden ABD'nin İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması çabasını desteklemediklerini kanıtladı’ paykaşımında bulundu.

Taht-ı Revançı, 'ABD tekrar reddedilmeden önce talihsiz taslağını derhal bırakmalıdır' diye ekledi.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Avrupa Birliği ve Almanya arasındaki Nükleer Anlaşma (KOEP), Temmuz 2015'te BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı ile imzalanarak, ABD'nin İran halkına yönelik tek taraflı yaptırımlarının kaldırılmasına veya askıya alınmasına ​​ve İran'ı çeşitli şekillerde zor duruma sokan 6 BM Güvenlik Konseyi kararı kaldırılmasına neden oldu.

Bu kararda tanımlanan mekanizmaya göre, BM Genel Sekreteri'nin bu kararın uygulanması hakkında her altı ayda bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne rapor vermesi öngörülmüştür. 9. rapor dün akşam Güvenlik Konseyi'nde okundu ve üyeler onunla ilgili konuşma yaptı..

Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif'in de katıldığı toplantıda ABD dışında, Güvenlik Konseyi üyeleri, Nükleer Anlaşma’ya bağlı kaldıklarını duyurdu.

Onlar ayrıca ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilerek İran'a karşı tek taraflı ambargo uygulamasını eleştirerek, İran silah ambargosunun uzatılmasının Nükleer Anlaşma ve BMGK 2231 sayılı kararı ile çeliştiğini vurguladı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489