Zarif: Tüm komşularımızla işbirliği istiyoruz

Zarif, BM Güvenlik Konseyinde video konferans yöntemiyle düzenlenen 2231 nolu Güvenlik Konseyi Kararı ile ilgili BM Genel Sekreterinin raporunun incelenme oturumunda bir konuşma yaptı.

Zarif, ABD’nin bazı uygulamaları ile 2231 nolu kararın yanlış anlaşılması için BM Sekreteryasına baskı uyguladığını ve sekreteryayı sahte senetlerle iddialar ortaya atmaya mecbur ettiğini söyledi.

Konseyde bir oturumun bile ABD’yi kınamak veya en azından Kapsamlı Ortak Eylem Planını (KOEP) uygulamadığı ve çiğnediği ile oluşmadığını fakat konseyin bazı Avrupalı üyelerinin kendileri KOEP’e sadık olmadıkları halde 2231 nolu kararı daha çok tahrip etmeyi düşündüklerini söyledi.

İran’ın iyiniyetli davranmasına değinen Zarif, İran’ın iyiniyetinin arkasında diğer KOEP taraflarının vaatlerini yerine getirmeleri için fırsatlar verilmesi olduğunu belirterek, İran’ın telafi edici uygulamalarının bugüne kadar Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK) İran nükleer programını denetmemesi ile ilgili olmadığını ve İran nükleer programına en fazla denetimlerin yapıldığını söyledi.

‘’2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararındaki İran aleyhindeki silah ambargosunun kaldırılmasının öngörülmesinin nükleer anlaşmanın ayrılmaz parçasıdır’’ diyen Zarif, Güvenlik Konseyi tarafından yapılabilecek her türlü sınırlamanın İran milletine verilen taahhütlere ters olduğunu ve İran’ın buna karşı yanıtının sert ve kesin olacağını söyledi.

Bu konuda sorumluluğun ABD ve ona yardım eden ülkelere ve varlıklarda olacağını ifade eden Zarif, ABD’nin tek taraflı KOEP’ten ayrılmakla BM kararları ve uluslararası hukuku ayaklar altına aldığını belirtti ve uluslararası camia ve konseyin uzun zaman önce bu hususta Amerika’dan hesap sorması gerektiğini söyledi.

Zarif, ABD’nin İran aleyhindeki ekonomik terörizmi ve onları bilerek ilaç ve gıdadan mahrum etmesine değinerek, ABD’nin tüm İran milletine verdiği hasarın tamamını ödemesi gerektiğini söyledi.

İran’ın sözleri ve eylemleri ile tüm dünya ile işbirliği yapmak istediğini gösterdiğini ifade eden Zarif, İran’ın güvenliğini temin için veya saadeti için başkasına bağlı olmadığını ve bundan dolayı 40 yıldan beri Amerika’nın baskı ve ambargoları karşısında diz çökmediğini söyledi.

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2012