30 Haz 2020 21:59
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News Code: 83840031
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AB, İran ile ekonomik ilişkilerin normalleşmesine vurgu yaptı

AB, İran ile ekonomik ilişkilerin normalleşmesine vurgu yaptı

New York, IRNA- AB’nin BM nezdindeki daimi temsilcisi Olof Oskog, Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) önemine vurgu yaparak, Avrupa’nın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) temelinde İran ile ekonomik ve ticari ilişkiler istediğini söyledi.

Oskog, BM Genel Sekreterin KOEP’in uygulanması ile ilgili raporunun okunması ve incelenmesi oturumunda yaptığı açıklamada, İran’ın son 3.5 yılda KOEP çerçevesindeki tüm taahhütlerine bağlı kaldığını ve ABD’nin KOEP’ten çıktığı ve ambargoları geri getirdiği 14 ayda da bu taahhütlerini yerine getirdiğini söyledi.

AB Temsilcisi bu anlaşmadan dolayı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (KOEP) İran’ın nükleer merkezlerine ulaşabildiğini ve İran’ın da ek protokolü isteğe bağlı uyguladığını söyledi.

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