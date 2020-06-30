AB, İran ile ekonomik ilişkilerin normalleşmesine vurgu yaptı

Oskog, BM Genel Sekreterin KOEP’in uygulanması ile ilgili raporunun okunması ve incelenmesi oturumunda yaptığı açıklamada, İran’ın son 3.5 yılda KOEP çerçevesindeki tüm taahhütlerine bağlı kaldığını ve ABD’nin KOEP’ten çıktığı ve ambargoları geri getirdiği 14 ayda da bu taahhütlerini yerine getirdiğini söyledi.

AB Temsilcisi bu anlaşmadan dolayı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (KOEP) İran’ın nükleer merkezlerine ulaşabildiğini ve İran’ın da ek protokolü isteğe bağlı uyguladığını söyledi.

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2012