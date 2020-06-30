BM Güvenlik Konseyinin 2231 nolu Güvenlik Konseyi kararı ile ilgili oturumu düzenlendi

Oturum koronavirüstan dolayı internet ortamından düzenlendi ve oturumda BM Genel Sekreterinin Kapsamlı Ortak Eylem Planının(KOEP) uygulanması ile ilgili raporu okundu.

Oturumda BM Güvenlik Konseyi üyeleri görüşleri doğrultusunda konuşmalar yaptılar.

Elçika’nın daimi temsilci ve 2231 nolu kararın uygulanmasını kolaylaştıran heyet üyesi Mark Pestin Dr Baisoor oturumda yaptığı açıklamada KOEP’in önemine ve vurgulanması gerektiğine vurgu yaptı.

Genel Sekreter raporunda dünya ülkelerinde İran ile ekonomik ilişkiler kurmalarını istedi.

Almanya Temsilcisi Kristof Hasgen de KOEP’in diplomasinin şaheseri olduğunu ve korunması gerektiğini belirterek, ülkesinin Amerika’nın Maşa Mekanizmasını kullanmasına ve İran aleyhine ambargoların getirilmesine karşı olduğunu söyledi.

İngiltere’nin BM Temsilcisi Johnatan Alain de ABD’nin tek taraflı KOEP’ten çıkmasından ve İran aleyhindeki ambargolara geri getirmesinden dolayı üzüntülerini bildirerek, İran ile nükleer anlaşmanın nükleer silahların gelişmesini engelleme yönündeki en iyi anlaşma olduğunu söyledi.

Rusya Temsilcisi Vasili Nebenzia da İran ile nükleer anlaşmadaki krizin sorumlusunun Amerika olduğunu belirterek, ABD tarafından İran silah ambargosunun uzatılması tasarısının hayal olduğunu söyledi.

BM Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararı uyarınca bu yıl Ekim ayında İran silah ambargosunun son bulacağının altını çizen Taht-ı Revançı, 'Amerikalılar son aylarda kendilerince bu ambargonun uzatılması gerektiğini göstermek için İran karşıtı bir ortam oluşturmaya çalışmış ve bazı temelsiz suçlamaları da İran'a yönelterek, ambargounun devam etmesi için gerekli ortamın mevcut olduğunu iddia etmişlerdir'. Ancak dünya toplumunun Nükleer Anlaşma ile BMGK 2231 sayılı kararına ilişkin yaklaşımı, ABD'nin yaklaşımına terstir. ABD ve birkaç ülke dışında uluslararası toplum, Nükleer Anlaşma ve BMGK 2231 sayılı kararın devam etmesinden yanadır ve ABD ile görüş ayrılığı yaşıyor' diye ekledi.

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2012