30 Haz 2020 19:04
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News Code: 83839890
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İran filmi, Amerikan Florida festivalinden iki ödül kazandı

İran filmi, Amerikan Florida festivalinden iki ödül kazandı

Tahran, IRNA- Fernuş Abidi’nin yönettiği Melekut animasyonu, Amerika’nın Florida Film Festivalinden iki ödül kazandı.

2016 yılından itibaren başlayan festival bu sene online olarak düzenlendi.

Melekut filmi izleyici özel ödülünün almaya hak kazandı.

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2012

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