İran filmi, Amerikan Florida festivalinden iki ödül kazandı

2016 yılından itibaren başlayan festival bu sene online olarak düzenlendi.
Melekut filmi izleyici özel ödülünün almaya hak kazandı.
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2012
Tahran, IRNA- Fernuş Abidi’nin yönettiği Melekut animasyonu, Amerika’nın Florida Film Festivalinden iki ödül kazandı.
2016 yılından itibaren başlayan festival bu sene online olarak düzenlendi.
Melekut filmi izleyici özel ödülünün almaya hak kazandı.
Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish
2012
Tahran, IRNA- 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararı nükleer müzakerelerde tüm BM ambargoları…
Tahran, IRNA- Fernuş Abidi’nin yönettiği Melekut animasyonu, Amerika’nın Florida Film Festivalinden…
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