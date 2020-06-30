ECO bölgesinde ortak sinema filmleri üretilecektir

Bahti görüşmede iki kurum arasındaki geçmişte var olan işbirliğine değinerek, mevcut işbirliğinin yeni bir yöntemle gelişmesi temennisinde bulundu.

Tabeş’de mevcut dönemde tüm bölge ülkelerinin koronavirüs ile boğuştuğunu belirterek, internet sayesinde kültürel faaliyetlerin durmayacağını ve internet ortamında eğitim panelleri hatta festivallerin de yapılabileceğini söyledi.

Görüşmede iki kurum arasında yakında bir anlaşma imzalanması ve özellikler sinema konusunda ortak faaliyetlerin başlatılması kararlaştırıldı.

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2012