30 Haz 2020 18:56
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News Code: 83839880
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ECO bölgesinde ortak sinema filmleri üretilecektir

ECO bölgesinde ortak sinema filmleri üretilecektir

Tahran, IRNA- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Kültürel Kurumu Başkanı Server Habti ve İran Farabi Sinema Kurumu Başkanı Alireza Tabeş’in görüşmesinde taraflar ECO bölgesinde ortak film yapımı hususunda fikir alış verişinde bulundular.

Bahti görüşmede iki kurum arasındaki geçmişte var olan işbirliğine değinerek, mevcut işbirliğinin yeni bir yöntemle gelişmesi temennisinde bulundu.

Tabeş’de mevcut dönemde tüm bölge ülkelerinin koronavirüs ile boğuştuğunu belirterek, internet sayesinde kültürel faaliyetlerin durmayacağını ve internet ortamında eğitim panelleri hatta festivallerin de yapılabileceğini söyledi.

Görüşmede iki kurum arasında yakında bir anlaşma imzalanması ve özellikler sinema konusunda ortak faaliyetlerin başlatılması kararlaştırıldı.

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