İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 188 bin 758’e yükseldi

Dünden bu yana 2 bin 457 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Lari, son 24 saatte bu vakalardan 147’sinin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bin 817’ye, bu hastalığa yakalananların sayısının 227 bin 622’ye yükseldiğini, 188 bin 758 kişinin ise iyileştiğini belirterek, ülkede koronavirüs hastalarından 3 bin 49 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 666 bin 587 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

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