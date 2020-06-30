Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İran silah ambargosunun uzatılmasına karşıyız

Düzenlediği haftalık baın toplantısınd konuşan Cian, İRNA muhabirinin sorusuna verdiği yanıtta, 'Çin 2015 yılında imzalanan Nükleer Anlaşma temelinde ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ne baskı uygulayarak İran silah ambargosunun uzatılmasına karşıdır' yanıtını verdi.

ABD'nin İran silah ambargosunun uzatılması için BM Güvenlik Konseyi'nde her türlü zorbalığına karşı çıktıklarının altını çizen Cian, 'Bu ambargonun kaldırılması ile ilgili anlaşmalara herkes saygı göstermeli ve herkes bu anlaşmaların içeriğine uyum sağlamalıdır. Silah ambargosunun kaldırılması dahil BM Güvenlik Konseyi'nin bütün kararlarıetkili şekilde hayata geçirilmelidir' ifadesini kullandı.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht-ı Revançı de ABD'nin İran silah ambargosunu uzatmaya çalışmasının BM Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararı ile Nükleer Anlaşma'ya tamamen aykırı olduğunu belirterek, 'ABD'liler BM Güvenlik Konseyi'nde bir kez daha dünyanın Nükleer Anlaşma'yı ve BMGK 2231 sayılı kararı desteklediğini duyacaklar' dedi.

İRNA'ya röportaj veren Taht-ı Revançı, ABD'nin İran silah ambargosunu uzatmaya çalışmasının asıl amacına değinerek, 'Kendileri de Güvenlik Konseyi'nde diğer ülkelerin sıcak bakmayacağını bildikleri gibi, silah ambargosunun uzatılmasının asıl amacı, Nükleer Anlaşma'nın ortadan kaldırılmasıdır' diye konuştu.

ABD'nin İran'a karşı uyguladığı ambargolara işaret eden Taht-ı Revançı, 'Aslında Amerikalılar ambargo uygulamaya alışmış ve bunun sonuçlarına ve uluslararası düzeyde nasıl karşılandığına bakmıyor. İran'la ilgili bu tavır, İslam Devrimi'nin zafere ulaştığı günden beri mevcuttu ancak son yıllarda artırılmıştıe' diye belirtti.

BM Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararı uyarınca bu yıl Ekim ayında İran silah ambargosunun son bulacağının altını çizen Taht-ı Revançı, 'Amerikalılar son aylarda kendilerince bu ambargonun uzatılması gerektiğini göstermek için İran karşıtı bir ortam oluşturmaya çalışmış ve bazı temelsiz suçlamaları da İran'a yönelterek, ambargounun devam etmesi için gerekli ortamın mevcut olduğunu iddia etmişlerdir'. Ancak dünya toplumunun Nükleer Anlaşma ile BMGK 2231 sayılı kararına ilişkin yaklaşımı, ABD'nin yaklaşımına terstir. ABD ve birkaç ülke dışında uluslararası toplum, Nükleer Anlaşma ve BMGK 2231 sayılı kararın devam etmesinden yanadır ve ABD ile görüş ayrılığı yaşıyor' diye ekledi.

BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Sekreteri'nin 2231 sayılı kararın son durumuyla ilgili 9. raporunu incelemek amacıyla bu akşam video konferans yoluyla toplantı düzenleyecek.

Bu toplantıya Dışişleri Bakanı Zarif de katılacak.