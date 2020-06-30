Bölge güvenliği ABD'ye itaat etmekle sağlanmaz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan ve Bahreyn gibi bazı bölge ülkelerinin temelsiz suçlama ve müdahaleci ifadelerine yanıt olarak, 'Suudi Arabistan gibi bölgede terör ve aışırıcılığın kaynağı olan ve yıllarca el-Kaide ve IŞİD gibi terör örgütlerine destek sunarak bölgeyi istikrarsızlaştıran ülkeler, sorumlu davranışlarıyla terör örgütlerini bölgeden silen İran'a temelsiz suçlamalar yöneltmesi, çok hayret vericidir' ifadesini kullandı.

Musevi açıklamasını şöyle sürdürdü:

Bölgede geziler yaparak ülkemize karşı uygulanan silah ambargosunun uzatılması talebine 5 yıldan fazladır Amerikan silahlarıyla binlerce Yemenli çocuk ve kadını kanlarına bulayan bir ülkenin destek vermesi, bugünlerde tanık olduğumuz acı bir mizahtır. Bu tür ülkelerin dünyada zulüm ve adaletsizliğin simgesi olan ABD'ye körü körüne itaat etmekten ve mantık dışı ifadeler kullanmaktan vazgeçmelerinin ve güvenliğin ABD'ye itaat etmekle sağlanmayacağına inanmalarının zamanı gelmiştir. Bölgede istikrar ve güvenliğin tek yolu, hasmane tutumların değişmesi ve bölgesel iş birliğin yapılmasıdır.'

ABD ve Bahreyn dün akşam yayınladıkları ortak bildiride, İran silah ambargosunun uzatılması talebinde bulundu. Bu açıklamada, İran'ın Bahreyn'in güvenlik ve istikrarını terör örgütlerine silah temin ederek tehlikeye düşürdüğü iddia edildi. Bu iki ülke ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nden İran silah ambargosunun uzatılmasını istedi.