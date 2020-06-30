Zarif: ABD diğer ülkeleri BM Güvenlik Konseyi kararını uyguladıkları için cezalandırıyor

Twitter hesabından açıklama yapan Zarif, ‘ABD sadece BM Güvenlik Konseyi'ni ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda başkalarını da bu kararı ihlal etmeye zorluyor. BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal etmediği için yasalara uyan ülkeleri cezalandıran BM tarihinde ilk ülke olmak, utanç verici’ paylaşımında bulundu.

Zarif, bu akşam BM Güvenlik Konseyi video konferans toplantısına katılacak.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de dün yaptığı açıklamada, Zarif'in 2231 sayılı Kararla ilgili Güvenlik Konseyi toplantısına katılacağını duyurdu.

Musevi, ‘ABD'nin ABD tarafından tetikleme mekanizmasını harekete geçirme tehdidini açıkladı:Amerikalıların bunu yapma hakkı yoktur. onları verdikleri bazii vaatleri yerine getirmediler ve nükleer anlaşma(KOEP) karşı yıkıcı eylemlerde bulundular ve 2231 sayılı Kararı ihlal ettiler.koep ve başarılarını yok edecek durumda değiller’ dedi.

Musevi, ‘Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığımız istişarelerde buna karşı çıkıyorlar.Tahminimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin başarısız olacağı. test edilmiş birini yine test etmemeleridir’ diye ekledi.

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