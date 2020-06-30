ABD'liler BM Güvenlik Konseyi'nde bir kez daha dünyanın Nükleer Anlaşma'yı desteklediğini duyacaklar

İRNA'ya röportaj veren Taht-ı Revançı, ABD'nin İran silah ambargosunu uzatmaya çalışmasının asıl amacına değinerek, 'Kendileri de Güvenlik Konseyi'nde diğer ülkelerin sıcak bakmayacağını bildikleri gibi, silah ambargosunun uzatılmasının asıl amacı, Nükleer Anlaşma'nın ortadan kaldırılmasıdır' diye konuştu.

ABD'nin İran'a karşı uyguladığı ambargolara işaret eden Taht-ı Revançı, 'Aslında Amerikalılar ambargo uygulamaya alışmış ve bunun sonuçlarına ve uluslararası düzeyde nasıl karşılandığına bakmıyor. İran'la ilgili bu tavır, İslam Devrimi'nin zafere ulaştığı günden beri mevcuttu ancak son yıllarda artırılmıştıe' diye belirtti.

BM Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararı uyarınca bu yıl Ekim ayında İran silah ambargosunun son bulacağının altını çizen Taht-ı Revançı, 'Amerikalılar son aylarda kendilerince bu ambargonun uzatılması gerektiğini göstermek için İran karşıtı bir ortam oluşturmaya çalışmış ve bazı temelsiz suçlamaları da İran'a yönelterek, ambargounun devam etmesi için gerekli ortamın mevcut olduğunu iddia etmişlerdir'. Ancak dünya toplumunun Nükleer Anlaşma ile BMGK 2231 sayılı kararına ilişkin yaklaşımı, ABD'nin yaklaşımına terstir. ABD ve birkaç ülke dışında uluslararası toplum, Nükleer Anlaşma ve BMGK 2231 sayılı kararın devam etmesinden yanadır ve ABD ile görüş ayrılığı yaşıyor' diye ekledi.

BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Sekreteri'nin 2231 sayılı kararın son durumuyla ilgili 9. raporunu incelemek amacıyla bu akşam video konferans yoluyla toplantı düzenleyecek.

Bu toplantıya Dışişleri Bakanı Zarif de katılacak.