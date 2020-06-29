Veri güvenliği için milli Elektronik Posta kullanılmaktadır

Firma yetkilisi Selman Afşar Kermani yaptığı açıklamada, Çapar isimli elektronik postayı ürettiklerini ve bu ürünün İran içinde kullanılmasının yaygınlaşmakta olduğunu belirtti.

Kermani, Çapar Eletronik Posta öncesinde İran’daki elektronik postaların yabancı 4 elektronik postanın tekelinde olduğunu belirterek, güvenlikli Çapar Elektronik Posta ile 4 senede pazarın yüzde 30’unu elde ettiklerini söyledi.

Kermani, yerli E-Mail Çapar kullanıcıları arasında 30 üniversite ve 30 devlet kurumu olduğunu belirterek, ürünün yüksek güvenlik standartlarına sahip olduğunu belirtti.

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2012