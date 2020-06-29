29 Haz 2020 19:49
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News Code: 83838598
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Hırvatistan: KOEP diplomasının büyük başarısıdır

Hırvatistan: KOEP diplomasının büyük başarısıdır

Belgrad, IRNA- Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Gerliç Radman, Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) diplomasi alanında büyük bir başarı olduğunu söyledi.

 İran’ın Zagreb Büyükelçisi Perviz İsmaili ile görüşen Radman, iki ülke yetkilileri arasındaki iyi ilişkilerin mevcut olduğunu ve çeşitli alanlarda ilişkilerin gelişmesini istediklerini söyledi.

İsmaili de Hırvatistan’ın 6 aylık Avrupa Konseyi Başkanlığını tebrik ederek  İki ülke iyi ilişkilerinin zor dönemlerdeki ortak dostluk ve inançlardan kaynaklı olduğunu söyledi.

Taraflar görüşmede Hırvatistan’ın dönem başkanlığındaki gelişmeler

 Korona krizi, çoğulculuğun gelişmesi, bölgesel ve uluslararası işbirliği, nükleer anlaşma ve AB’nın bu husustaki taahhütleri konusunda fikir alış verişinde bulundular.

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