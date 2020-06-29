Bharvend: Şehit Süleymeni’nin terörüne müdahil olan 40 Amerikan vatandaşı belirlenmiştir

Şehit Süleymani’nin şehit edilmesi ile ilgili dosyanın incelenmesinde konuşan Baharvend, İran yargı erkinin bu dosyayı incelediğini bugüne kadar olaya müdahil 40 Amerikan vatandaşının belirlendiğini İHA’ların operatörleri gibi bazı kişilerin henüz belirlenmediğini fakat onların da belirleneceğini söyledi.

Dosyanın tamamlanması ile olayla ilgili iddianamenin hazırlanacağını ifade eden Baharvend, bu cinayetin İran milli güvenliği aleyhine olduğunu bundan dolayı Amerika ve bu cinayetinin işlenmesi için topraklarının kullanıldığı ülkelerin sorumlu olduklarını ve bu hukuk dışı uygulamalarından dolayı hesap vermeleri gerektiğini söyledi.

Konunun uluslararası düzeyde de takip edileceğini ifade eden Baharvend, olayın oluşu sonrası İran’ın bu husustaki itirazının BM dahil ululslararası kurumlara iletildiğini söyledi.

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2012