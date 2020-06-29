Rudeki Vakfı ile Viyana Devlet Operası arasındaki iş birliği incelendi

Rudeki Vakfı Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu video konferans görüşmesine Rudeki Vakfı Genel Müdürü Efzeli'nin yanı sıra Viyana Devlet Operası Teknik İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Christofer Widora ile Avusturya'nın Tahran Büyükelçiliği Yardımcısı ve Avusturya'nın İran'daki Kültür Derneği Başkanı Alexander Riger de katıldı.

Sanatsal iş birliğinin artırılmasının odak nokta olarak ele alındığı bu görüşmede, İran'ın ünlü Vahdet Salonu'nun Viyana Devlet Operası Salonu'na benzerlikleri dikkate alınarak restorasyondan geçirilmesi ve çalgı enstrümanlarının korunması için standartlaştırma işlemlerinin güçlendirilmesi gibi konular masaya yatırıldı.

Görüşmede taraflar korona salgını dolayısıyla ortaya çıkan kısıtlamalar nedeniyle sanat programlarının düzenlenemediğine dikkati çekerek, iki ülke arasındaki sanat iş birliğini artırmaya sıcak baktıklarını ifade etti.

Ayrıca sağlık kurallarına uyularak sanat salonlarının açılması konusundaki deneyimlerin aktarılmasına vurgu yapıldı.