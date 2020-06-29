İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 186 bin 180’e yükseldi

Dünden bu yana 2 bin 536 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Lari, son 24 saatte bu vakalardan 162’sinin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bin 670’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 225 bin 205’e yükseldiğini, 186 bin 180 kişinin ise iyileştiğini belirterek, ülkede koronavirüs hastalarından 3 bin 37 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 639 bin 78 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

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