İranlı araştırmacılar kanamayı durdurabilen nano pansuman üretti

Araştırma ekibi yöneticisi Tayyibe Zöhrabi yaptığı açıklamada, ‘Bu ürün cerrahlar ve ortopedik uzmanlar tarafından homeostaz (kanamayı durduran yöntem) olarak kullanılır. Ayrıca acil tıp merkezlerinde, hastane acil bölümlerinde ve genel olarak halk arasında doktorlar ve personel tarafından da kullanılabilir’dedi.

Nano bandajın ülkede ve dünyada ilk kez etkili kanamayı durdurabilecek şekilde tasarlanıp üretildiğine değinen Zöhrabi, 'Ürünümüz makrometrik bir kalınlığa sahip bir bandaj olduğundan ve yara bölgesinde minimum basınç yapılarak, büyük kanamaları kontrol etmede etkilidir ve acil tıp teknisyenlerine yardımcı olabilir’ diye belirtti.

Zöhrabi, ’Uluslararası piyasalardaki homeostaz ürünlerinin çok yüksek fiyatları nedeniyle, yabancı örnekle aynı kalitede ve çok makul bir üretim maliyeti ile sunulan bu ürün, yüksek bir ihracat potansiyeline sahiptir. Ayrıca özellikle kanama ürünlerine adanmış yeni pansumanlar alanında, başarılı ve aktif bir iş olarak ülkenin ihtiyaçlarının çoğunu karşılamıştır. Diğer yandan, ürünleri ihraç ederek, gelecekte ülke için önemli bir döviz girdisi sağlanacaktır’ diye ekledi.

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