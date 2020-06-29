Dışişleri Bakanı Zarif, BM Güvenlik Konseyi'nin yarınki video konferans toplantısına katılacak

Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Musevi, ABD'nin son 40 yıldaki insan haklarına aykırı eylem ve kararlarına işaret ederek, 'Cinayetler ve insan haklarının ihlali, tarihin her döneminde olmuştur. İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin terör saldırısına uğraması, İslam Cumhuriyeti Partisi binasının bombalı saldırıya uğraması, Serdeşt faciası, İran havayollarına ait yolcu uçağının düşürülmesi ve İran'da çeşitli terör saldırılarına parmağının olması, ABD'nin insan haklarına aykırı davranışlarının örneklerinden birkaçdırı' dedi.

ABD'de insan haklarının ihlaline değinen Musevi, 'İnsan hakları savunuculuğu iddiasına bulunan ve diğer ülkelerle ilgili yıllık insan hakları raporlar veren bir ülke, açıkça kendi ülkesindeki siyahilerin haklarını ve insan haklarını ihlal etmekte ve orada sistematik şekilde insan haklarının çiğnendiğine tanık olmaktayız' değerlendirmesini yaptı.

ABD, Nükleer Anlaşma ve kazanımlarını yok edecek bir konumda değildir

ABD'nin Tetik Mekanizması'nı devreye sokacağına yönelik tehdidine dikkati çeken Musevi, 'ABD'liler bu işi yapacak güçte değildir. Onlar taahhütlerini ifa etmedi ve Nükleer Anlaşma ile BMGK 2231 sayılı kararını ihlal etti. Onlar Nükleer Anlaşma ve kazanımlarını yok edecek konumd değildir' diye belirtti.

İran-Çin iş birliği belgesi ile ile varsayımlar, gerçekleri yansıtmamaktadır

İran ve Çin arasında imzalanan 25 yıllık stratetik ve kapsamlı iş birliği anlaşmasına dikkati çeken Musevi, 'İki ülke iş birliği stratejik boyuttadır. Dostlarımızla stratejik bakış çerçevesinde çalışıyor ve İran-Çin stratetik iş birliğine karşı olumsuz ortam oluşturmak için bekleyen düşmanların olması doğaldır. Bu belge, gurur verici ve iki ülke stratejik ilişkilerinin lehinedir' diye konuştu.

İran'ın ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin yaklaşımı hakkındaki soruya cevap veren Musevi, 'İran diğer ülkelerin iç işlerine karışmak istemiyor. ABD seçim meselesi bizim için önemli değildir' ifadesini kullandı.

Savunma kapasite ve gücümüzle ilgili kimseyle pazarlık yapmayız

Üç Avrupa ülkesinin İran silah ambargosunun 2023 yılına kadar uzatılması teklifine de değinen Musevi, 'Batılıların İran savunma gücü ile ilgili yaklaşımı, kabul edilmezdir. Yaptırım olsun olmasın savunma gücümüzle ilgili kimseyle pazarlık etmeyiz. Bize karşı devrede olan silah ambargosunun uzatılması, BM Güvekik Konseyi 2231 sayılı kararına aykırıdır ve ABD ve Avrupa ülkeleri bunun hesabını vermeli ve sonuçlarına katlanmalılar' açıklamasında bulundu.

Terör örgütlerinin Avrupa'da serbestçe varlık göstermesi ve faaliyet etmesini eleştiren Musevi, 'Onlara sicili kabarık teröristlerş barındırmamaları konusunda uyarıda bulunmuşuzdur' diye kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı'nın ilac ambargolarının etkisiz hale getirilmesi için yaptığı çabalardan da bahseden Musevi, 'Ambargoları konusundaki büyük sorunlardan biri, ilaç ve insni kalemlerin ambargo altına alınıp yasaklanmasıdır. Defalarca vurguladığımız gibi ilaç ve insani kalemlere yaptırım uygulanmamalıdır. ABD de bunların yaptırım listesinde olmasığını iddia etmesine rağmen, bankacılık ve transitle ilgili ambargolar pratikte ülkemize ilaç ithalatının önünü tıkamıştır' diye ekledi.