İran yılsonuna kadar yerel korona aşısını üretmeyi hedefliyor

İRNA'ya açıklama yapan Vatanpur, İran yapımı HPV ve mevsimsel grip aşılarının da yılsonuna kadar üretilerek piyasaya sürüleceğini ifade ederek, 'Aşı üretme konusunda gelişmiş ülkelerle aynı hızda ilerliyoruz. İran'ın kazanımları uluslararası toplululklarınki ile rekabet edebilecek seviyededir' diye belirtti.

Birkaç bilgi tabanlı şirketin paralel şekilde korona aşısını üretmek için çalışmalarına devam ettiğinin altını çizen Hasanpur, yakında bu şirketlerden birinin korona aşısını üretme konusundaki başarılarını açıklayacağını ve şirketlerin bu alanda iyi gelişmelere imza attıklarını söyledi.

Halihazırda HPV aşısını üretmek için 3 bilgi tabanlı firmanın faaliyet ettiğine değinen Vatanpur, yılsonuna kadar bu aşısının üretim aşamasına geleceğini sözlerine ekledi.

Rahim ağzı kanserine karşı İran tarafından üretilen HPV aşısının geçen yılın sonunda öngörülmesine rağmen, korona salgını gibi nedenle bu, ertelendi ve bu yılsonunda aşı üretiminin tamamlanması bekleniyor.