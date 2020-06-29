Küresel perspektifli bir sermaye: şifalı bitkiler

7 şifalı bitkinin tekeli İran'a aittir. Şifalı bitki ticaret hacmi 550 milyon dolara ulaşmıştır ve bu sektördeki ihracatçılar, petrol yerine bu tür kalemlerin ihracatı üzerine odaklanmıştır.

Bazı ülkelerin petrol dışı ihracatımızın gelişmesinden endişe duydukları açıktır. Onlar petrolümüzü ucuza satmak için yasaklar koydular. Petrol dışı ihracat portföyümüzü ve ihracatımızı artırmamız gereken bir zamanda yaşıyoruz. Ülkemizin değerli toprağı ve eşsiz iklimi ekonomik baskıları kolayca aşmamızı sağlıyor.

İran’ın dünyanın en büyük safran, Isparta gülü, şeytantersi, kasnı, geven, kitre ve kimyon ihracatçısı olduğunu biliyor muydunuz?

Uzmanlara göre İran dünyadaki 13 iklimden 11'ine sahip olarak, şifalı bitkilerin büyümesi ve çoğalması için en iyi kaynaklardan biridir, ancak şifalı bitkilerdeki toplam küresel ticaretin sadece yüzde biri İran'a aittir. Diğer yandan birçok bitki ihraç edilmektedir. Ülkede hammadde olarak kullanılan ilaçlar ve tedavi teknolojileri sınırlıdır.

Ormanlar, Meralar ve Havza Yönetimi Kurumu Mera İşleri Ofisi'ne göre, İran şu anda 2 bin 500 türden sadece 170 çeşit şifalı ilaç üzerinde yatırım yapmıştır. Şifalı bitkiler üretim ve ihracatında İran'da 53 firma faaliyet göstermektedir.

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