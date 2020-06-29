Terör Kurbanlarını Savunma Derneği'nin Hollanda yargı ve diplomatik yetkililerinden adalet talebi

Terör Kurbanları Savunma Derneği Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamada lu ifadeler yer aldı:

'28 Haziran 1981 tarihinde, tarihin habis soyundan gelen bir suçlu, büyük bir ulusa karşı büyük bir trajediye neden oldu; öyle ki bu trajedinin korkunç boyutları onun adını, İran tarihinin en büyük terör saldırısı faillerinden birisi olarak hafızalara kazdı.. Bu facia milyonlarca insanı üzüntüye boğarken yüzlerce aileyi de sevdiklerinden kopardı.

Bu terör saldırısında şehit olanların hepsi, seçkinler ve eşsiz bilimsel ve politik figürlerdi. Onlar İslam Devrimi ve 2 bin 500 yüz yıllık krallık sistemin çöküşüyle, ekonomik ve sosyal sorunları çözmek için Meclis'te demokrasinin ilk adımlarını atmaya çalışmaktaydılar. Yüzyıllarca emperyalizm altında yaşayan bu ülkeyi kurtarmak ve yüceltmekten başka arzuları yoktu.

28 Temmuz trajedisinin 39. yıldönümünde şehitlerin mezarları başından, Hollanda yargı ve diplomatlarını ve özellikle Adalet Bakanı, Başsavcı ve Dışişleri Bakanı'nı, 27 Temmuz trajedisinden kurtulanlara, paydaş olarak teröristin diğer suçlularını tanımlamaları, gerçeği bilmeleri ve adalet kazanmaları için bir fırsat sunmaya çağırıyoruz.

2018 yılında Hollanda medyası cinayet suçlarını araştıran savcısı, Ali Mütemed'in aynı Muhammedrıza Külahi Samedi olduğunu ve Tahran'daki 1981 yılındaki terör saldırısının faili olduğunu açıkladı.

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