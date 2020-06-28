Dünyanın en prestijli bilimsel veri tabanındaki İran yayınları üç kat arttı

Dört endeksteki dergi sayısının 21 bin 335 olduğunu kaydeden Dehgani, bundan 13 bin 607 bilimsel yayının doğal bilimler, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimlere ait olduğunu, 7 bin 728 derginin ise yeni ortaya çıkmış bilimsel kaynak endeks kapsamında yer aldığını, 2020 yılında dört ana ISI endeksindeki İran dergi sayısının 153 adet olduğunu söyledi.

Dehgani, ’İran, ISI veritabanında endekslenen bilimsel yayın sayısı bakımından dünyada 22., İslam dünyasında ikinci sırada yer alıyor’ diye ekledi.

İslam ülkeleri arasında Türkiye, bu veri tabanında 225 dergi yayınlanarak dünyada 15. sıraya sahiptir.

ABD, İngiltere, Hollanda, Almanya ve İsviçre, ISI atıf veritabanında en çok dergi yayınlanan dünyanın ilk beş ülkesidir. Bu da dünyanın en büyük bilimsel yayıncılarının bu ülkelerde yer aldığı anlamına gelir.

İspanya, Brezilya, İtalya, Polonya ve Hindistan da en iyi bilimsel dergilerin yayınlanmasında sırasıyla 5 ila 10. konumdadır.