İran madenlerinden çıkarılan madeni maddeler kapasitesi 23.5 milyon ton arttı

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 4 bin 756 kişinin istihdam edildiği 23 milyon 570 bin ton kapasiteli 575 madenin işletilmesi için izin ruhsatı verildiği duyuruldu.

Bir önceki yıl ise 5 bin 209 kişinin istihdam edildiği 27 milyon 413 bin ton kapasiteli 648 madenin işletilmesi için ruhsat verildi.

Geçen yılla bir önceki yıl verileri kıyaslandığında, bu konuda maden sayısında yüzde 11.3, işletme kapasitesi oranında yüzde 14 ve istihdamda yüzde 8.7 oranında azalma yaşandığı görülmektedir.

Ayrıca geçen yılın sonuna kadar yıllık 400 milyon ton madeni maddenin çıkarıldığı 5 bin 600 madenin işletildiği görülmektedir.

İstatistiklere bakıldığında Rezevi Horasan'ın 57 madenle İran madenlerinin yüzde 10'una sahip olduğu görülürken, Huzistan'ın 785 bin tonla en çok çıkarma kapasitesi olan il olduğu, yine Rezevi Horasan'ın 459 kişilik istihdamla bu alanda öncü olduğu anlaşılmaktadır.

İran 68 madeni türle dünya onuncusu olarak bilinmektedir. 60 milyar ton madeni maddenin bulunduğu İran'da 40 milyar tonun kesin olarak tespit edildiğini söyleyebiliri. Bu konuda da ülkemiz dünya 15.'sıdır.