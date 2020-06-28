İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 183 bin 301’e yükseldi

Dünden bu yana 2 bin 489 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Lari, son 24 saatte bu vakalardan 144’ünün daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bin 508’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 222 bin 669’a yükseldiğini, 183 bin 301 kişinin ise iyileştiğini belirterek, ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 946 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 610 bin 869 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

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