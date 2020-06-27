Aras Serbest Bölgesi'nden 10'u aşkın ülkeye 518 milyon dolar değerinde ihracat

Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında konuşan Neriman, Aras Serbest Bölgesi'nde ihraç edilen ürünlerin hedef pazarlarının Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Irak, Afganistan, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan, Çin ev Ermenistan gibi ülkelerden oluştuğunu duyurdu.

Aras Serbet Bölgesi'nden gerçekleşen ihracatın kesin ihracat, yeniden ihracat ve ana menşe ülkeye ihracat olmak üzere üç kategoriden oluştuğuna değinen Neriman, bölgeden yapılan kesin ihracatın geçen yıl 126 milyon dolar değerinde olduğunu ve 86 milyon dolar olan bir önceki yıl ihracat rakamına göre yüzde 36 büyüdüğünü ifade etti.

Bölgedenyeniden ihracat modeli ile yapılan ihracat miktarının 145 milyon dolrı bulduğunu kaydeden Neriman, 'Bir önceki yıla kıyasla bu kategorideki ihracat 3.83 kat artarak 30 milyon dolar olarak kayıtlara geçti' dedi.

Ana menşe ülkeye yapılan ihracat dalında ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 39 artış gözlendiğinin altını çizen Neriman, bu kategorideki ihracatın 159 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Aras Serbest Bölgesi, İran’ın kuzeybatı bölgesinde Doğu Azerbaycan ilinde Azerbaycan sınırında bulunmaktadır. Ermenistan, Azerbaycan ve Nahçıvan civarında yer almakta ve doğal ve tarihi turistik mekanlara sahiptir.

İran-Türkiye Bazargan sınır kapısına yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan Aras Serbest Bölgesi 51 bin hektar alanda bulunuyor.