Dünya Güreş Birliği, İran Güreş Hakemleri Komisyonu'nun performansını takdir etti

İran Güreş Federasyonu bir mail yollayan Silvestri, İran Güreş Federasyonu'nun hakemlikle ilgili kural ve meselelere ilişkin özel webinar düzenlemesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

İran Güreş Federasyonu Hakem Komisyonu Başkanı Nasır Füruten'e hitaben mail yollayan Silvestri, mektubunun bir kısmında şu ifadelere yer verdi:

'Bu güzel haberi duyduğumdan dolayı size teşekkür ederim. İran güreş camiası ulusal ve uluslararası hakemleri ile büyük bir aile gibidir.

İran Hakem Komisyonu'nun hayata geçirmek istediği programları konusunda her türlü katkı sağlamaya ve ikili iş birliğimizi artırmaya hazırız.'

İran'da ilk güreş hakemliği yasaları kursu, Güreş Hakemleri Komisyonu'nca 26 Mayıs'ta düzenlendi.