İran ve Irak halklarının kalkınma, güvenlik ve barışı güçlenmelidir

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ganımi'yi yeni Irak içişleri bakanı olmasından dolayı kutlayan Rahmani Fazli, İran ile Irak içişleri bakanlıklarının birçok alanda iş birliği yapabileceğini belirterek, terör, organize suçlar ve silah ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele gibi konuların yanı sıra iki ülke polis teşkilatları ie sınır iş birliklerinin İran ile Irak arasındaki iş birliği alanları arasında yer aldığını dile getirdi.

İki ülke sınırlarındaki sınır çarşılarını 24 saat çalıştırılmasını istedikleini kaydeden Rahmani Fazli, iki ülke sınırlarının tamamının açık hale gelmesi ile İran-Irak ticaret hacminin büyük ölçüde artabileceğini ve iki ülke tüccarı ile halkın bundan yararlanacağını ifade etti.

IKBY topraklarında bazı terör örgütlerinin bulunduğunu ve İran'a gelip terör eylemleri yaptıklarına işaret eden İranlı yetkili, Irak hükümeti ile IKBY'nin ortak sınırlardaki güvenliğin sağlanmasında daha fazla sorumluluk almaları gerektiğini dile getirdi.

İran'ın Iraklı yatırımcılara kapılarını açtığını ve Irak'ın da İranlı yatırımcılar için gereken kolaylıkları sağlamasını beklediklerini bildiren Rahmani Fazli, geçen yıl Erbain törenlerine katılmak için İran'dan 3 milyon 700 bin kişinin Irak'a gittiğini söyledi.

ABD ve İsrail rejiminin İran ve Irak halklarının açık ve gizli düşmanları olduğunun altını çizen Rahmani Fazli, 'Umarım sizin yardımınızla düşmanların iki ülke ve iki halkı birbirine düşürmeye dönük çaba ve komplıları başa çıkar. Tahran'da yakından sizi görmeyi ve yüzyüze görüşme yapmayı isteriz' diye ekledi.

Irak İçişleri Bakanı: Tüm alanlarda iş birliğin çoğalması, iki ülke ve halkın yararınadır

Irak İçişleri Bakanı Osman Ganımi de bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, İran'la Irak arasındaki iş birliğin tüm alanlarda gelişmesinin iki ülke ve devleti için faydalı olacağına değinerek, 'Bazı sınırları açtık ve diğer sınırları açmaya da kararlıyız. Terör, organiz suçlar, mal, uyuşturucu ve sahte banknotlarla mücadele konusunda ve ikili ilişkileri iletleme konusunda kararlılık sahibiyiz ve uzun sınırlarımız nedeniyle karşılıklı iş birliğini ihtiyacımız vardır' dedi.

Sınır çarşılarını aktifleştirmeyi düşündüklerine işaret eden Iraklı Bakan, uyuşturucu ve içki kaçakçılığının önlenmesi gerektiğini ve her iki ülkenin bu konuda çaba sarfetmesi gerektiğini bildirdi.

İkili ilişkileri genişletmek adına iş birliğin zirveye ulaşamsından yana olduklarının altını çizen Ganımi, korona sonrası dönem için daha net ve ayrıntılı eylem planları yapmak için hazır olduklarını sözlerine ekledi.