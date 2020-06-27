Dışişleri Bakanlığı: Batı'nın Serdeşt saldırısında Saddam'a verdiği desteği unutmadık

Dışişleri Bakanlığı'nın twitter hesabından şu ifadelere yer verildi:

'Serdeşt'e yapılan kimyasal saldırıdan 33 yıl geçiyor. Biz asa ABD ve Avrupa'nın bu dehşet saldırıda Saddam'a verdiği desteği unutmadık ve unutmayız. Hiçbir zaman BM Güvenlik Konseyi'nin bu feci cinayete ilişkin sessizliğini unutmadık ve unutmayacağız. Onların yok ettiği herşeyi yeniden inşa edeceğiz.'

İran-Irak sınırında yer alan Serdeşt ilçesine 1987 yılında İran-Irak savaşı sırasında Saddam rejimi tarafından yapılan kimyasal saldırı, çok feci ve dehşte bir kimyasal saldırı olarak birçok olumsuz etkilere neden oldu.

İran İslam Cumhuriyeti bu saldırının insalık dışı olduğunu belirterek, Serdeşt ilçesini Hiroşima'ya yapılan nükleer saldırıdan sonra kimyasal saldırıya uğrayan ilk şehir olrak adlandırdı.

Serdeşt''e Saddam rejimi uçakları tarafından yapılan kimyasal saldırı sonucu 110 kişi hayatını kaybederken, 5 binin üzerinde kişi yaralandı. Bunlar arasında halen bu kimyasal saldırının izlerini taşıyan ve hastalıkla boğuşan yüzlerce kişi vardır.