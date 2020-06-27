Vahşilikle mücadele için insani ilkelerimizden vazgeçmeyiz

Amerikan İnan Haklarının Kurbanlarını Ağırlma Töreni'ne video konferans aracılığıyla katılan Zarif burada yaptığı açıklamada, 'Serdeşt kimyasal faciasında kimyasal saldırıya uğramalarına rağmen insanlıktan çıkmayan insanlarımızla gurur duymalıyız. Onlar bizim vahşetle mücadele için insani ilkelerimizden vazgeçmediğimizi kanıtladı' diye belirtti.

BM'nin İran ve Irak'ın kendilerini kimaysal silah kullanmakla suçladıkalrı için durumu incelediğine değinen Zarif, 'BM müfettişleri incelemelerinde kimyasal silah kullanan tarafın Saddam rejimi olduğunu ve İran'ın caydırıcılık için olsun bile bu silahları kullanmadığını açıkladı' diye konuştu.

Serdeşt'te Saddam rejiminin vahşiliğin zirvesini gösterdiğimim altını çizen Zarif, 'Serdeşt saldırısında görüldü ki Saddam rejimi, gayrımeşru amaçlarına ulaşmak için herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir ve hedeflerini elde etmek için her türlü insanlık dışı yöntemi kullanmaktan çekinmiyor. Irak rejimi 1984 yılından bri kimyasal silah kullanmaya başladı ve İran da bunu BM ile uluslararası topluma ve örgütlere bildirmesine rağmen, kendi çıkarlarını Saddam rejimini desteklemek olarak tanımlayan güçlüler, buna kulak tıkadı' değerlendirmesinde bulundu.

Dönemin BM Genel Sekreteri Dequiar'ın kimyasal saldırı olaylarını incelemek için birkaç inceleme heyetini İran'a gönderdiğine işaret eden Zarif, 'BM Güvenlik Konseyi, bütün raporlara rağmen herhangi bir işlem yapmadı. BMGK, Saddam rejiminin yasa dışı eylemleri ve vahşiliklerini görmezden gelerek bu saldırıları kınamadı. Hatta dönemin BM Genel Sekreteri, İran-Irak savaşını başlatan tarafın Irak olduğunu resmi olarak ilan etmesine karşın, BM Güvenlik Konseyi bu gerçeği kabullenmekten kaçındı' ifadesini kullandı.

ABD devleti insani ilkelere uymamaktadır

Bu yöntemin hala devam ettiğini kaydeden Zarif, 'Amerikalılar kimyasal saldırı kurbanlarının ihtiyaç duydukları ilaçları temin etmelerini türlü yaptırımlarla engellemektedir. Onlar uluslararası kuralların uygulanmasından kaygı duyduklarını açıklasalar ve insani durumların ambargo dışında olduğunu iddia etseler de bankacılık alanında oluşturdukları engellemelerle ilaç temininde nasıl bir durum yaşandığını hepimiz gördük.' açıklamasında bulundu.

Korona salgınına karşı müadelede bile ABD'lilerin zaaflıklarının ortaya çıkmasına rağmen, bu devletin İran tutumunun değişmedeğine işaret eden zarif, 'Biz Irak'ın kimyasal silahına karşı koyduğumuz gibi ambargoları da aşacağız. ABD devleti ne kimyasal saldırıda, ne ambargolarda ve ne ekonomik teröründe insani ilkelerini tanımamaktadır. ABD'nin son 40 yıldaki davranışı değişmemiştir. Kimyasal saldırı faillerinin adı tarihte nasıl utanç ile anılıyorsa, ambargolar ve General Süleymani'nin terörü de bu şekilde anılacaktır' diye ekledi.