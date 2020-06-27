İran'a karşı ambargo uygulamakla Trump yeniden başkan seçilemez

Twitter hesabından açıklama yapan Vaizi, 'ABD'nin ırkçılık ve dizleri enseye basma politikası ile büyük İran halkına karşı tek taraflı ambargo ve ekonomik terörünü devam ettirmesi, Trump'ın başkanlık seçimlerinde kazanmasına katkı sağlamaz, aksine bu hüküemti kamuoyu nezdinde izole eder. ABD'nin önünde yanlış politikalarının düzeltilmesi ve geçmiş hatalarının telafi edilmesi dışında bir yol yoktur' ifadesini kullandı' paylaşımında bulundu.

ABD Mayıs 2018'ten beri yeni ekonomik yaptırımları devreye koyarak İran halkına karşı tam kapsamlı bir savaş başlatmıştır. Buna da 'maksimum baskı' politikası adını vermiştir. Bu tek taraflı ambargolar korona salgını döneminde bile sümüş ve hatta artırılmıştır. İran da bu baskılara karşı 'maksimum direniş' politikasını uygulama başlamıştır.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de birkaç gün önce Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'lilerin İran halkına karşı uyguladığı tek taraflı politika ve kararlarından dolayı özür dilemeleri ve vurgukları darbeleri telafi etmeleri gerektiğini söylemişti.

Ruhani, ABD yetkililerinin İran'la müzakereye hazır oldukları yönündeki açıklamalarının seçim propagandası amaçlı dile getirildiğini belirterek, 'Beyaz Saray bu açıklama ve ifadeler yerine, özür dilemeli ve kurallara uymalıdır' demişti.