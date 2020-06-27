İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 180 bin 661’e yükseldi

Dünden bu yana 2 bin 456 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Lari, son 24 saatte bu vakalardan 125’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bin 364’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 220 bin 180’e yükseldiğini, 180 bin 661 kişinin ise iyileştiğini belirterek, ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 928 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 583 bin 542 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

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