Bu yıl İran'da 128 milyon ton tarım ürünü üretilecek

Tarm Cihadı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tarım sektöründeki ürün miktarına değinen Şeceri, bu yıl İran'da zirai ürün miktarının 86 milyon tonu geçeceğini öngördüklerini kaydetti.

Bahçecilik ürünlerinin de artış kaydedeceğine dikkati çeken Şeceri, 'Bu koldaki ürünler geçen yıl 23 milyon tona ulaşırken, bu yıl 24.7 milyon tona yükselmesi beklenmektedir' diye belirtti.

Hayvancılık sektörünün bu yılsonuna kadar 16 milyon ton mal üretebileceğine işaret eden Şeceri, balıkçılık ve deniz ürünlerinin ise 1.4 milyon tona ulaşmasının hedeflendiğini ifade etti.