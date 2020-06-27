Silah ambargosunun savunma durumumuz üzerinde herhangi bir etkisi yoktur

General Selami, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'ne bağlı Kendi Kendine Yeterlilik Araştırma ve Cihat Merkezi Kazanımları Fuarı'nda incelemelede bulunduğu sırada yaptığı açıklamada, İran halkı ile hükümetine karşı düşman ülkelerin başta silah alanı olmak üzere uyguladığı acımasızca ambargoların değerli bir fırsat olarak nitelendirilmesi gerektiğini belirterek, 'ABD gibi gerçek düşmanların bulunduğu ve silah ambargosuna maruz kaldığımız bu koşullarda, yerel kapasite ve gücümüze dayanarak savunma alanındaki ihtiyaçlarımızı karşılamayı düstur edinmişizdir' diye konuştu.

Düşmanın uyguladığı silah yaptırımının İran'ın savunma durumu üzerindeki etkisiz olduğunu dile getiren General Selami, 'Halihazırda Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'ndeki silah sistemleri açısından, yabancılara bağımlı değiliz ve kendi kendine yeterlilik ve bağımsızlık derecesine ulaşmış durumdayız' ifadesini kullandı.

Yakın gelecekte herkesi şaşırtacak sistemlerin görücüye çıkacağının vurgulayan General Selami, 'Kara Kuvvetleriöiz bugünlerde teknolojik şaşırtmayı masaya yatırmış ve güncel teknolojilerde herhangi bir eksikliğin yaşanmamasını hedef edinmiştir' diye ekledi.