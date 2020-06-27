Türkiye'ye kara ve demiryolundan ihracat devam etmektedir

İRNA muhabirine konuşan Saadet, Bazergan-Gürbulak sınır kapısının açıldığına değinerek, 'Bazergan kapısının tekrar faaliyete açılmasından sonra Türkiye'ye transiti yapılmak istenen mal hacmi, gözle görülür biçimde artış kaydetmiş ve sınırların kapalı olduğu dönemd söz verdiğimiz gibi, ortaya çıkan ticari boşluğu doldurmakta kararlıyız' diye konuştu.

Bazergan sınır kapısının bir aydan daha az bir süredir tekrar faaliyete açıldığı için bu sınır üzerinden yapılan ticaret hacmi ile ilgili verilen henüz açıklanmadığını kaydeden Saadet, 'Bu sınır kapısında Türkiye'ye giriş yapmak isteyen tır sayısındaki artış, Türkiye'ye yapılan ihracatın arttığını ve tır sayısının gittikçe çoğaldığını göstermektedir' değerlendirmesinde bulundu.

Korona salgını nedeniyle Bazergan-Gürbulak sınırının kapatıldığına dikkati çeken Saadet, '3 ay boyunca Razi-Kapıköy sınırında yapılan demiryolu ticareti dışında, Türkiye ile ticaret yapmadık. Bu nedenle birçok mal taşınmayı beklemekteydi. Bu dönemde tarım ürünleri vagon ile ihraç edilirken, ham maddeler ithal ediliyordu' diye belirtti.

Korona döneminde petrokimya ürünlerinin büyük bölümünün ihracatının durdurulduğuna değinen Saadet, bu dönemde tarım ürünlerinin ihracatının öncelik taşıdığını söyledi.

İran-Türkiye sınırlarının açılmasından sonra demiryolu ile ticaretin eskisi gibi devam ettiğinin altını çizen Saadet, 'Bazı şirketler ticari güzergahlarını değiştirmiş ve demiryolu ile ticareti sürdürüyorlar. Daha önce de demiryolu ile ticaret vardı, ancak hacmi çok cüzi miktardaydı' diye ekledi.