İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 177 bin 852’ye yükseldi

Dünden bu yana 2 bin 628 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Lari, son 24 saatte bu vakalardan 109’unun daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bin 239’a , bu hastalığa yakalananların sayısının 217 bin 724’e yükseldiğini, 177 bin 852 kişinin ise iyileştiğini belirterek, ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 912 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 557bin 872 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012