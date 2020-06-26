ran, dünya sünger demir üretiminde yüzde elli paya sahip

İran Sanayi Geliştirme Kurumu tarafından yapılan açıklamada, İran, Mayıs ayında Hindistan’ı geride bırakarak, sünger demir üretiminde dünya’da birinci sırada yer aldı. Aynı zamanda 5 aylık dönemde de İran 12 milyon demir sünger üretebildi fakat Hindistan’ın üretimi 11 milyon ton oldu.

İran Mayıs ayında 5.6 milyon ton Sünger Demir üretti.

İran’ın 22 Haziran’a kadar Sünger Demir üretimi 32.1 milyon ton oldu. İran’dan sonra Hindistan, Mısır, Meksika ve Arabistan yer aldılar.

İran’ın Sünger Demir üretimindeki en önemli artış sebebi bu alanda faaliyet gösteren yeni fabrikaların açılışından kaynaklanmaktadır.

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