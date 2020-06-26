26 Haz 2020 12:18
Journalist ID: 1942
News Code: 83834495
0 Persons

Tahti Revançi, İran aleyhine silah ambargosunun uzatılmasının 2231 nolu BMGK kaararına aykırı olduğunu bildirdi

Tahti Revançi, İran aleyhine silah ambargosunun uzatılmasının 2231 nolu BMGK kaararına aykırı olduğunu bildirdi

New York, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi, Amerika’nın BM Güvenlik Konseyine İran silah ambargosunu uzatma yönünde verdiği tasarının 2231 nolu karara aykırı olduğunu ve BM Güvenlik Konseyine büyük bir hata olduğunu söyledi.

Nefret Bakanı olarak nam salan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, dün tasarının onaylanmaması durumunda kendilerinin Kapsamlı Ortak Eylem Planında bulunan Maşa Mekanizmasını kullanmaya yetkin olacağını iddia etti.

Tahti Revançi bu sözlere karşın, ‘’Bizde bir çokları gibi ABD’nin Maşa Mekanizmasını kullanma hakkı olmadığını düşünüyoruz. ‘’ dedi.

İran, 5+1 grubu ile 5 sene önce nükleer anlaşmasında imza attı. Bu anlaşma ile birlikte sahte İran nükleer dosyası ve krizi sona erdi ve 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararına göre bu anlaşma onaylanırken İran aleyhinde daha önceki tüm nükleer tasarılar ve ambargolar ortadan kalktı.

Twitter'da Takip Ediniz.   https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 1 =