Nefret Bakanı olarak nam salan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, dün tasarının onaylanmaması durumunda kendilerinin Kapsamlı Ortak Eylem Planında bulunan Maşa Mekanizmasını kullanmaya yetkin olacağını iddia etti.

Tahti Revançi bu sözlere karşın, ‘’Bizde bir çokları gibi ABD’nin Maşa Mekanizmasını kullanma hakkı olmadığını düşünüyoruz. ‘’ dedi.

İran, 5+1 grubu ile 5 sene önce nükleer anlaşmasında imza attı. Bu anlaşma ile birlikte sahte İran nükleer dosyası ve krizi sona erdi ve 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararına göre bu anlaşma onaylanırken İran aleyhinde daha önceki tüm nükleer tasarılar ve ambargolar ortadan kalktı.

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2012