İran, Amerika ve Fransa’nın nükleer taahhütlerinin çiğnenmesi ile ilgili kaygılarını bildirdi

Kazımabadi, Viyana’a düzenlenen 54. Nükleer Denemelerin Yasaklanması komisyonu topralntısında yaptığı konuşmada, İran’nın nükleer silahların yok edilmesi ile ilgili tutumunu belirterek, anlaşmanın onaylanmasından 20 sene sonra amacı olan nükleer silahların yayılmasının yasaklanması hedefine ulaşılmadığını söyledi.

Gripabadi, Amerika’nın yaptıklarına işartle, uluslararası camianın nükleer silahlardann arındırılması ile ilgili tahip eici bir tutuma şahit olduğunu belirterek, ‘’ Nükleer silahların yenilmesi ve denemesi, NPT anlaşmasını tehdir etmekteir. ‘’ dedi.

Amerika’nın birçok uluslararası anlaşmadan çekildiğini belirten Garipabadi, bunnun çoğulculuk politikasına ters olmasınınyanında uluslararası barış ve istikrarı tehdit ettiğini söyleddi.

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2012