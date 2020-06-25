İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 175 bin 103’e yükseldi

Dünden bu yana 2 bin 595 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Lari, son 24 saatte bu vakalardan 134’ünün daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Sima Sadat Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bin 130’a , bu hastalığa yakalananların sayısının 215 bin 96’ya yükseldiğini, 175 bin 103 kişinin ise iyileştiğini belirterek, ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 899 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Sima Sadat Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 530 bin 437 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

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2012